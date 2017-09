Siebente Leiche nach Unwetter in Livorno geborgen

Bewohner müssen mit dem angerichteten Chaos zurechtkommen - © APA (AFP)

Nach einem schweren Unwetter in Livorno wird in der toskanischen Hafenstadt noch nach einem Vermissten gesucht. Dabei handelt es sich um einen 67-jährigen Italiener. Am Montagabend war die Leiche einer 34-Jährigen geborgen worden. Damit stieg die Bilanz der Unwetteropfer auf sieben.