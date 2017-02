Siebenjähriges Mädchen bewirbt sich bei Google – CEO antwortet

“Nachdem sie Bilder von Googles Büros sah, geschmückt mit Bean Bags, Go-Karts und Rutschen, entschied sich Chloe einen Brief an Google zu schreiben” , so der Vater auf LinkedIn.

Wie ein Profi schreibt sie über ihre Qualifikationen: “Ich mag Computer und Roboter und hab auch ein Tablet, wo ich drauf spiele.” Sogar Referenzen gibt sie an: ” Meine Lehrer sagen meinen Eltern, dass ich sehr gut in der Schule bin und, das ich gut im Lesen und Schreiben bin.”

Sie erwähnte auch, dass es erst ihr zweiter Brief sei, den sie geschrieben habe. Der erste war für den Weihnachtsmann.

