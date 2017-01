Siebenjährige Bana und Schauspielerin Lohan trafen Erdogan

Was haben Lohan und Erdogan gemein? - © APA (AFP)

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat die durch ihre Tweets aus Aleppo bekannt gewordene siebenjährige Bana und die US-Schauspielerin Lindsay Lohan in seinem Präsidentenpalast in Ankara empfangen. “Ein Treffen mit meinen Freunden @rt_erdogan, Emine und @lindsaylohan um die Menschen von Syrien zu unterstützen”, twitterte das Mädchen am Freitag.