Siebeneinhalb Jahre für 30-Jährigen nach Juwelier-Überfall

Einlass mit Blumenstrauß-Trick - © APA (Archiv)

Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag ein 30-Jähriger zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll Mitglied der Pink-Panther-Bande sein und vor knapp zwei Jahren mit Komplizen in Graz einen Juwelier überfallen haben. Weil er einen Blumenstrauß in der Hand hielt, öffneten ihm die Angestellten die Türe, die aus Sicherheitsgründen immer versperrt ist.