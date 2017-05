Sieben Verletzte bei Verkehrsunfällen in Tirol

Unter den Verletzten war auch ein fünfjähriges Kind - © APA (Webpic)

Bei Verkehrsunfällen in Tirol sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Auf der Reschenstraße in Pfunds (Bezirk Landeck) stieß etwa ein Autofahrer frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dabei wurden drei Frauen, ein Mann und ein fünfjähriges Kind verletzt.