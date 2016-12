Sieben- und Elfjährige bei Unfall auf Westautobahn verletzt

Die Verletzten wurde ins Spital Vöcklabruck transportiert - © APA

Ein Auffahrunfall in der Nacht auf Montag hat auf der Westautobahn (A1) bei Laakirchen (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich drei Verletzte gefordert. Ein 32-Jähriger dürfte kurz am Steuer eingenickt sein und krachte auf einen Kleintransporter. Er und seine sieben und elf Jahre alten Töchter mussten ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.