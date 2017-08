Sieben Tote bei Gefangenenbefreiung in Klinik in Guatemala

Dem Häftling, der für mindestens 20 Morde verantwortlich sein soll, gelang demnach die Flucht. Fünf mutmaßliche Täter wurden nach der Gefangenenbefreiung festgenommen.

Präsident Jimmy Morales kündigte an, dass besonders gefährliche Häftlinge künftig nicht mehr zur Behandlung in Krankenhäuser verlegt werden, sondern in den Gefängnissen behandelt werden sollen.

Mächtige Jugendgangs

Die mächtigen Jugendgangs kontrollieren in Mittelamerika ganze Stadtviertel und sind in Drogenhandel und Schutzgelderpressung verwickelt. Ihre Gewalt ist einer der Gründe für Migration aus der Region Richtung USA. Nach offiziellen Statistiken haben die Gangs in Guatemala, El Salvador und Honduras mehr als 100.000 Mitglieder in ihren Reihen.

(APA/dpa)