Sieben Tote bei Flüchtlingsdrama in der Ägäis

Neun Flüchtlinge aus dem Irak, aus Syrien und aus Somalia wurden von der Küstenwache gerettet. Unter den 18 Menschen an Bord sei außerdem ein türkischer Menschenschmuggler gewesen, der davongeschwommen sei, als das Boot zu sinken begonnen habe, berichtete Anadolu weiter. Die Polizei fahnde nach ihm.

Das Boot kenterte am Donnerstag gegen 21.00 Uhr (Ortszeit/20.00 MESZ) vor dem Distrikt Cesme in der Provinz Izmir. Cesme liegt gegenüber der griechischen Insel Chios. Die Küstenwache setzte laut Anadolu drei Boote und einen Hubschrauber ein, um die Schiffbrüchigen zu retten.

Die Zahl der auf den griechischen Inseln ankommenden Migranten aus der Türkei steigt weiter. Insgesamt setzten von Donnerstag auf Freitag 341 Menschen über, wie der griechische Flüchtlingskrisenstab mitteilte. Die meisten Migranten kamen auf Lesbos (148) und auf Samos (152) an. Im Durchschnitt waren in den vergangenen zwei Monaten 65 Migranten pro Tag angekommen. Die griechischen Behörden führten diesen Anstieg auf das ruhige Wetter zurück, das zurzeit in der Ägäis herrscht.

(APA)