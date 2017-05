Sieben Tote bei Explosionen in Werft in Kolumbien

Bei mehreren Explosionen in einer Schiffswerft in Kolumbien sind sieben Menschen ums Leben gekommen und 22 weitere verletzt worden. Im Hafen von Cartagena an der Karibikküste habe es beim US-Schiffsbauer Astivik und der kolumbianischen Firma Cotecmar am Mittwoch “fast zeitgleich” drei Detonationen gegeben, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Einen Anschlag schlossen sie aus.

Zum Zeitpunkt des Unglücks wurden an zwei Schiffen Lackarbeiten ausgeführt. Die Behörden vermuteten deshalb, dass die Ausdünstungen die Explosionen ausgelöst haben könnten. Diese entfachten mehrere Brände, die jedoch rasch wieder gelöscht werden konnten. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken