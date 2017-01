Sieben Österreicher auf “Unter 30”-Liste von Forbes

Der Anwalt, Autor und Facebook-Kläger Schrems wurde in die Rubrik “Gesetz und Politik” aufgenommen. In der Kategorie “Finanzen” wird der in London tätige Finanzmathematiker Markus Schanta angeführt, unter “Medien” die in Deutschland arbeitende Journalistin und Fotografin Alexandra Bondi de Antoni und unter “Künste” die Wiener Modemacherin Porkar.

Unter “Soziales Unternehmertum” findet man gleich drei Österreicher auf der Forbes-Liste. Dominik Beron, Jacob Wagner und Fatima Almukhtar haben die Online-Arbeitsvermittlungsplattform “Refugeeswork.at” zur Job-Vermittlung an Flüchtlinge gegründet.

(APA)