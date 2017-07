Sieben Menschen bei Wohnungsbrand in Krems gerettet

Feuerwehreinsatz dauerte rund zwei Stunden - © APA/Webpic

Bei einem Wohnungsbrand in Krems sind am Donnerstagnachmittag sieben Menschen gerettet worden. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos mussten fünf Wohnungen in dem Haus in der Wachaustraße aufgebrochen werden. Zwei Kinder wurden mit der Drehleiter vom Dachboden geholt. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum Krems transportiert.