Sieben kreative Ideen in Sachen Energie

16 junge Experten präsentierten in der Energieregion Vorderwald Projekte ihre „Gut-Genug“-Projekte.

So zeigte die Lingenauer Projektgruppe mit Ella Zimbran, Elija Knaflitsch und Florian Faißt im Rahmen des Kochunterrichts der Klasse 4c der Hauptschule Lingenau, dass eine selbstgemachte Wälderpizza aus regionalen Zutaten einer Tiefkühlpizza in Sachen Klimaschutz weit voraus ist und super schmeckt. In Sibratsgfäll ging es Alena Bereuter und Johann Kolb um Bewusstseinsbildung in Sachen Fleischkonsum. Dies wurde am praktischen Beispiel der Vermarktung von Freilandschweinen erprobt. Amanda Stumvoll, Claudia und Maria Felder kreierten ihre eigene Plakatserie mit selbstgezeichneten Karikaturen. Die Karikaturen zeigen Tipps, wie Klimaschutz in alltäglichen Entscheidungen ganz einfach und ohne großen Aufwand umgesetzt werden können. In Krumbach haben David Kaufmann und Marc Flatz nach einem Vortrag zu den verschiedenen Lampentypen LED Leselampen mit Volksschülern gebastelt.