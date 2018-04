Sieben Jugendliche in Israel von Wassermassen mitgerissen

Bei schweren Überschwemmungen im Süden Israels sind am Donnerstag mindestens sieben Jugendliche getötet worden. Dies teilte der Rettungsdienst Zaka bei Twitter mit. Laut Rundfunk wurden weitere Teenager vermisst, man fürchte um ihr Leben. Bereits am Mittwoch waren bei Überschwemmungen in Israel und in den Palästinensergebieten zwei junge Menschen getötet worden.

Die Gruppe von 25 Teenagern im Alter von 17 und 18 Jahren sei bei einem Ausflug in der Arava-Wüste von Wassermassen mitgerissen worden, berichtete der Rundfunk. An der Bergung und der Suche nach Vermissten war auch die Spezialeinheit 669 der israelischen Luftwaffe beteiligt. Sieben Hubschrauber kreisten über dem Unfallgebiet.

Nach den sintflutartigen Niederschlägen und schweren Überschwemmungen in Teilen Israels mussten am Mittwoch etwa im Zentrum von Tel Aviv Fußgänger in manchen Straßen knietief durchs Wasser waten. In der Negev-Wüste ertrank nach Polizeiangaben ein 17-jähriger Beduine, im Westjordanland starb eine junge Palästinenserin.