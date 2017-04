Sieben Goldene für TS Röthis

Goldrausch für die Turnerschaft Röthis bei den Vorarlberger Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Götzis. Gleich sieben Mal standen die jungen Sportler auf dem obersten Treppchen. In der Eliteklasse wurde erwartungsgemäß Nicole Weinl neue Landesmeisterin.

Ergebnisse: Elite: 1. Nicole Weinl TS Röthis 26.45; Jugend I: Varina Carugati TS Röthis 31,35; Jugend II: Emma Starz TS Röthis 42,95; Jugend III: 1. Johanna Stiegler TS Röthis 30,85; Jugend: 1. Annika Leeb TS Röthis 16,60; Kinder I: 1. Melina Mähr TS Röthis 24,35; Kinder: 1. Victoria Reichart TS Röthis 15,80;