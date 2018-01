Sieben Einbrüche in Gaißau und Höchst: Vom Täter fehlt jede Spur

Am Dienstagabend wurde erneut in ein Wohnhaus in Höchst eingebrochen. Derzeit kann die Polizei noch nicht sagen, ob es dabei um die selben Täter wie bei dem Serieneinbruch in Gaißau und Höchst handelt.

Mehrmals schlug der Täter vormittags in Gaißau und Höchst zu. Ob es sich dabei um den selben Täter wie beim Einbruch in Höchst vom Dienstagabend handelt, ist im Moment noch nicht klar. Aktuell werden die gesicherten Spuren von den Tatorten ausgewertet. Die Beamten führen derzeit laut Polizeipressesprecherin Susanne Moll intensive Erhebungen und Kontrollmaßnahmen in dieser Gegend durch und gehen jedem Hinweis konsequent nach. Dennoch fehlt bis jetzt jede Spur von dem Täter.