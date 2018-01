Sie suchte eine Adoptivmutter für ihr Kind - und fand ihre beste Freundin

Als Hannah Mongie schwanger wird, ist sie gerade achtzehn Jahre alt. Nach einem Schicksalsschlag sucht sie nach Eltern für ihr Kind - und findet ihre beste Freundin.

Der Nachrichtenseite “Liveaction” erzählte Hannah dazu: “In der Sekunde, in der ich schwanger wurde, war ich nicht mehr nur noch ich selbst. Ich wurde zum Beschützer des kleinen Jungen in mir. Ich kämpfte für seine Rechte, nicht für eine Abtreibung.”

“Bevor ich dich jetzt Brad und Emily übergebe und du ihr kleiner Junge sein wirst, will ich, dass du weißt, das ich dich wirklich, wirklich liebe, mehr als ich jemals einen anderen Menschen in der ganzen Welt geliebt habe”, sagt sie.

Aber Hannah muss nicht endgültig lebewohl sagen. Denn ihr Sohn lebt nur in zehnminütiger Autofahrt von ihr entfernt. Bis zu zehn Mal kann sie ihn im Monat sehen, wie “bild.de” berichtet. Hannah: “Wir wachsen, und jeder liebt den anderen, als ob wir schon immer eine Familie gewesen wären. Seine Mutter Emily ist eine meiner besten Freunde in der ganzen Welt. Ehrlich gesagt ist sie genauso, wie ich als Mensch und Mutter sein möchte. Ich bin so dankbar, dass Tagg mich zu ihr und ihrer Familie führte. Sie allein sind ein Segen. Mit Tagg zusammen sind sie alles, was ich brauche.”