„Sie sollen nicht mehr namenlos sein“

Neues Buch über die NS Zeit in der Valduna

Rankweil. Zum Abschluss der Carl Lampert Gedenkwoche lud die Diözese Feldkirch zu einer Buchpräsentation in den Vinomnasaal in Rankweil. Unter dem etwas sperrigen Titel „Das Nazi-Interregnum in der Valduna von 1938 bis 1945“ werden die Aufzeichnungen des letzten Leiters der Wohltätigkeitsanstalt Valduna, Johann Müller aufgearbeitet. Auf Initiative des Carl Lampert Forums und des Diözesanarchivs wurde der renommierte Vorarlberger Historiker und Universitätsprofessor Thomas Albrich mit der Umsetzung betraut.