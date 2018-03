Sie kamen, sangen und rockten das Jazzseminar

Die Klasse von Gesangslehrerin Irina Frainer-Fehn begeisterte das Publikum bei der Vocal Night.

Dornbirn. Ohne gute Band geht es nicht. Das bekräftigte Irina Frainer-Fehn, die zur Vocal Night in das Jazzseminar geladen hatte. Sie hatte nicht nur eine super Band dabei, wie sie sagte, sondern auch die Sängerinnen und Sänger ihrer Klasse, die sich auf ihren großen Auftritt auf der Bühne freuten. Etwas Lampenfieber war schon dabei, denn für einige von ihnen war es eine Premiere, vor Publikum zu singen. „Diesem Abend haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv gewidmet“, verriet die Gesangslehrerin. Und das sollte sich doch lohnen. Die Besucher folgten der Einladung in Scharen und sie bekamen tolle Performances geboten. Mal ging es stimmgewaltig rockig zu, dann gefühlvoll jazzig und auch Poppiges der Jüngsten Interpretinnen durfte nicht fehlen. Gesangsunterricht wird übrigens ab zwölf Jahren empfohlen. Bei Jüngeren ist es beliebt, im Jugend- und Kinderchor mitzusingen.

Irina Frainer-Fehn bewies bei der Vocal Night ihr Multitalent. Sie glänzte als versierte Moderatorin und unterstützte ihre Elèven auch als Background-Sängerin. Ivo Warenitsch, Direktor der Musikschule, zeigte sich begeistert vom Gebotenen: „Ich habe die drei besten Gesangslehrerinnen in meinem Team, und Irina ist eine davon“. Damit gab er nicht nur seiner Wertschätzung Ausdruck, sondern bewies auch diplomatisches Gespür. Zum Schluss gab es nochmals einen tosenden Applaus für die gesanglichen Darbietungen, Blumen für die Lehrerin und Dank an die Band mit Toni Eberle – Gitarre, Stefan Schuler – Piano, Leo Winter – Bass, Didi Konzett – Schlagzeug, Mario Kohler – Saxofon, Rudolf Berchtold – Trompete, Uli Binetsch – Posaune, sowie an Martin Frainer-Fehn – Sound.

Umfrage: Was gefällt dir am Gesangsunterricht?

Eliana Riva, 16, Schülerin, Dornbirn

Ich bin stolz, bei Irina singen zu dürfen. Davor habe ich im Kinderchor gesungen. Der Unterricht ist eher locker, aber ich finde, man kann ganz viel aus sich herausholen. Ich mag gern R’n’B, jazzige Songs und extravagante Stücke.

Thomas Gotwald, 52, Projektleiter, Dornbirn

Ich interessiere mich für die Stimmbildung im Jazzseminar, weil mein Instrument die Stimme ist. Ich singe seit acht Jahren in der Band Greyhounds. Mit jemandem vom Fach zu arbeiten, ist sehr gut und es hilft mir, besser zu werden.

Sarah Kopf, 23, Assistentin im Einkauf, Koblach

Es ist ganz toll, bei Irina zu singen. Sie bringt viel Gefühl hinein und weiß genau, was zu einem passt. Sie war schon meine Lehrerin am BORG Götzis. Ich will auf jeden Fall weitermachen. Der Unterricht ist sehr wichtig für die Stimme.

Paula Lässer, 13, Schülerin, Alberschwende

Das singen bei Irina macht mir sehr viel Spaß. Am liebsten mag ich Pop. Manchmal ist es auch ein wenig anstrengend. Ich bin seit eineinhalb Jahren im Jazzseminar und möchte unbedingt dran bleiben. Mein Traum ist es, Sängerin zu werden.

Yanish Nadrai, 12, Schülerin, Dornbirn