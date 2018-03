Sicherheitsupdate für Langener Tunnel

Die Gemeinde Klösterle und die ASFINAG luden kürzlich zu einer Informationsveranstaltung.

Die Projektinformation startete mit den Ausbauplänen. So machen eine LED-Beleuchtung sowie eine neue Tunnelbeschichtung den Tunnel zukünftig heller. Zudem wird eine Geisterfahrer-Detektion eingebaut, dies bedeutet die automatische Erkennung von Falschfahrern und die daraus folgende Rot-Schaltung des Tunnels. Außerdem werden alle neun Fluchtwege behindertengerecht ausgestattet. Für die Sanierung muss mit Hochdruck-Wasserstrahlen der alte Beton abgetragen werden was dazu führen kann, dass der Lärmpegel im Außenbereich an den Tunnelportalen etwas steigt. Die ASFINAG wickelt nach Möglichkeit einen Großteil dieser Arbeiten während des Tages ab um die Nachtruhe nicht zu stören, so die Projektleiter.

Während den Nachtsperren der Südröhre wird der Verkehr von 20 bis 6 Uhr in Richtung Tirol an der Anschlussstelle Wald a./A. über die Ortsteile Wald, Danöfen und Klösterle bis zur Anschlussstelle Langen a./A. umgeleitet. Untertags sind auf der S16 zwei Spuren in Richtung Bregenz sowie eine Spur in Richtung Tirol für den Verkehr offen. Freie Fahrt ohne Behinderung gibt es auch in der Nacht in Richtung Bregenz. Abschließend merkten die Experten der ASFINAG noch an, dass für die Arbeiten in der Nordröhre 2019 keine Ausleitungen von der S16 durch die Ortsgebiete geplant sind. Im Anschluss bedankte sich Bürgermeister Florian Morscher für die informativen Ausführungen und die Besucher der Veranstaltung hatten noch die Möglichkeit, offene Fragen an das Expertenteam der ASFINAG zu stellen.