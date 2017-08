Sicherheitspaket – Jarolim schickt ÖVP-Projekte zurück

SPÖ-Justizsprecher fühlt sich durch Begutachtungen bestätigt - © APA

Die ÖVP dürfte ihr “Sicherheitspaket” in der gewünschten Fassung vor der Wahl nicht durchbringen. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim fühlt sich angesichts vieler “niederschmetternder” Begutachtungs-Stellungnahmen “eindrücklich bestätigt” in den Befürchtungen zur Überwachung der Internet-Kommunikation und den Sicherheitsforen. Diese Projekte schickt er “zurück an den Start”.