Sicherheitspaket bringt Aus für anonyme SIM-Karten

SIM-Karten nur noch personenbezogen - © APA (dpa/Symbolbild)

Das am Montag in Begutachtung gegangene Sicherheitspaket der Bundesregierung bringt ab Jahresbeginn 2018 auch das Ende für anonyme SIM-Karten in Österreich. Kritiker sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung zuungunsten kleinerer Mobilfunkbetreiber.