Sicherheitskonzept für Münchener Weihnachtsmärkte

Der Anschlag vor knapp einem Jahr auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat Konsequenzen unter anderem auch auf das diesjährige Sicherheitskonzept des Christkindlmarkts rund um den Marienplatz in München. Stadtdirektor Andreas Mickisch, Leiter im Kreisverwaltungsrat für Sicherheit und Ordnung am Dienstag in der bayerischen Landeshauptstadt:

„Also wir haben heuer gemeinsam mit der Polizei entschieden, dass wir an einigen Christkindlmärkten die offenen Zufahrten mit Betonelementen, mit Pflanztrögen, wie sie es auch schon vom Oktoberfest kennen, absichern, so dass ein ungehindertes Einfahren mit einem Pkw möglichst ausgeschlossen wird.”

Intensive Zusammenarbeit

Auch der Pressesprecher der Polizei München, Sven Müller, unterstrich am Dienstag die intensive Zusammenarbeit zwischen der Stadt München und den Sicherheitsbehörden: „Wir schützen den Münchener Christkindlmarkt schon seit Jahren mit sehr, sehr viel Kräften. Da gibt es abgestimmte Konzepte mit der Stadt München. Wir hatten ja im Jahr 2015 diese größeren Terroranschläge in Frankreich. Aufgrund derer haben wir das Ganze noch mal nachjustiert. Wir sind dann während der Veranstaltungsdauer, also wenn die Buden morgens aufmachen bis abends, sind wir mit vielen uniformierten Kräften hier unterwegs. Die werden von der örtlichen Polizei-Inspektion 11 gestellt und unterstützt wird das ganze von den Einsatzhundertschaften. Und dazu sind auch zivile Kräfte unterwegs, sie das punktuell unterstützen.”

Der Münchener Christkindlmarkt startet in diesem Jahr am 27. November. Bis dahin wird fleißig aufgebaut. Und dazu gehören natürlich nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen.

(Reuters)