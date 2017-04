Sicherheitsbranche machte im Vorjahr 1,13 Mrd. Euro Umsatz

Die Sicherheitsbranche boomt - © APA (dpa)

Der Sicherheitsmarkt in Österreich hat im Vorjahr rund 1,13 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Großteil entfiel mit 533 Mio. Euro auf Sicherheitsdienstleister, gefolgt von elektronischen sowie mechanischen Sicherheitsanlagen mit 410 Mio. beziehungsweise 190 Mio. Euro Umsatz. “Die Branche boomt”, hieß es am Mittwoch in Wien bei einer Pressekonferenz vom Verband der Sicherheitsunternehmen (VSÖ).