Sicherheit braucht Zusammenarbeit

Passend zu den Worten von Sicherheitslandesrat Christian Gantner veranstaltete die Regio Leiblachtal den Sicherheitsstammtisch aller Leiblachtalgemeinden am Freitagnachmittag, den 25.05.2018, in Hörbranz.

Im Anschluss berichteten die Vertreter der Gemeinden, der anwesenden Blaulichtorganisationen, sowie der Sicherheitslandesrat, der Abschnittsfeuerwehrkommandant und der Landespolizeidirektor im Hörbranzer Gemeindeamt aus ihren Arbeitsbereichen. So wurde beispielsweise über Unfälle an der Pipeline, die zunehmende Verschmutzung am Bodenseeufer und eventuelle Gegenmaßnahmen, sowie dass die Rettungsstation in Lochau zeitlich besser besetzt werden sollte, angeregt diskutiert. Ein weiteres Thema war die Verkehrssituation zu Spitzenzeiten durch Möggers, Hohenweiler, Hörbranz und Lochau. Wird diese Route doch auch immer häufiger durch Pendler aus dem benachbarten Grenzgebiet für ihre tägliche Autofahrt zur Arbeit als Verkehrsachse Lindau – Lindenberg benutzt. Steigende Verkehrszahlen und überhöhte Geschwindigkeit durch die Ortsgebiete stellt die Gemeinden und die Polizeidienststellen vor neue gemeinsame Herausforderungen. Hier soll der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel gefördert werden und der Sicherheitslandesrat stellte einen möglichen Verkehrsgipfel in Aussicht. Auch in Möggers spielen Fahrzeuge eine immer größer werdende Rolle: der Ausflugsverkehr sorgt für erhöhtes Verkehrsaufkommen und bringt die Parkplatzsituationen an ihre Grenzen. Zu diesem Thema passend konnte der Landespolizeidirektor Hans Peter Ludescher erfreut berichten, dass dieses Jahr ca. 70 neue Polizeibeamte ihre Ausbildung abschließen und ihren aktiven Dienst antreten können.