Sicherheit bei online Bankgeschäften

Dornbirn. Modern und unabhängig sind sie, die Senioren von heute. Und das ist gut so. Dass das auch in Zukunft so bleibt heißt es, „am Ball bleiben“. Zeitung lesen am iPad und Bankgeschäfte online erledigen, gehören längst zum Alltag. Dabei ist die Sicherheit natürlich ein wichtiger Aspekt.

Speziell für die Generation 58+ bietet jetzt die Dornbirner Sparkasse ein Seminar an, das sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Usern ein spannendes Programm bietet. Dabei geht es um Grundlagen der EDV genauso wie um die Fragen der Sicherheit im Internet und um neue Features des online-Banking George. George gilt als das modernste digitale Banking Österreichs und bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die finanzielle Seite des Lebens zu erleichtern.

Programm:

„Grundlagen EDV und IT-Sicherheit“, Lothar Kündig

„Lernen Sie George kennen“, Matthias Mathis

Ort: Dornbirner Sparkasse, Bahnhofstr. 2, Dornbirn

Termine: 16. Januar, 18. Januar, 24. Januar

jeweils 14 bis 16.15 Uhr

Ort: Filiale Hohenems, Bahnhofstr. 1, Hohenems

Termin: 9. Februar

Uhr: 16.30 bis 18.45 Uhr

Ort: Filiale Lustenau, Maria-Theresien-Straße 8, Lustenau

Termin: 6. Februar

Uhr: 14 bis 16.15 Uhr

Für die George-Seminare gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen.

Um telefonische Anmeldung bis 10. Januar unter der Telefon Nummer 05 0100 74367 wird gebeten.