Sicherheit bei Kindergärten

So weist ein Teilnehmer daraufhin, dass der Kindergarten J.A. Herburgerstraße in Dornbirn am Wochenende immer wieder als Spielplatz für ältere Kinder und Jugendliche dient. „Überall wird Müll liegen gelassen und der Lärm am Sonntag ist unerträglich“, so der Teilnehmer. „Auch Drogenkonsumenten sind auf dem Parkplatz davor immer wieder zu beobachten, teilweise auch wenn der Kindergarten noch in Betrieb ist“, schildert er seine Beobachtungen. Weiters weist der Teilnehmer daraufhin, dass die Straßenlaterne vor dem Parkplatz defekt sei. „Die Exekutive sollte hier öfter mal Präsenz zeigen und für die öffentliche Ordnung sorgen“, der Dornbirner abschließend.

Parkende Autos gefährden Kinder

Zu gefährlichen Situationen soll es auch beim Kindergarten Am Wall öfters kommen. So schreibt eine besorgte Teilnehmerin und Anrainerin, dass sie schon oft beobachtete, dass Eltern die ihre Kinder abholen, direkt vor der Kindergartenhaustüre parken. „Dabei versperren sie den kompletten Gehsteig und blockieren die Sicht auf den Zebrastreifen. Die Kinder sind gezwungen vom Gehsteig runter auf die Straße zu gehen und werden auch nicht gesehen, wenn sie am Zebrastreifen warten“, zeigt sich die Teilnehmerin beunruhigt und fordert die Zuständigen auf, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, bzw. dass diese die Fahrzeuge etwas weiter entfernt parken sollen.