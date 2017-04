“Sicher vermieten 2.0”

Die Verantwortlichen des Landes wollten dabei gemeinsam mit den Vertretern der Eigentümervereinigung, der Vogewosi sowie der Stadt leer stehende Wohnungen auf den Markt bringen. Rund 1500 solche Objekte soll es in der Messestadt geben. Etwa 50 davon sollten im Rahmen des Pilotversuchs vermietet werden. Das war zumindest die Hoffnung der Initiatoren. Schlussendlich hielt sich der Erfolg der Aktion in Grenzen. Zu wenige Wohnungseigentümer ließen sich davon überzeugen, ihre Immobilie einem Mieter zu überlassen. Nach einer Überarbeitung soll das Projekt nun aber neu durchstarten. Und das nicht nur in Dornbirn.

