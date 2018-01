Sicher Rodeln in Vorarlberg: Das sollten Sie beachten!

Mario Amann, Geschäftsführer Sicheres Vorarlberg und Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) sprechen im VOL.AT-Gespräch über die Gefahren und was man beim Rodeln unbedingt beachten sollte.

Rodeln ist gefährlicher wie viele vielleicht vermuten. 1.300 Personen verletzen sich bei dieser Sportart so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Weitere 32o müssen, aufgrund ihrer Verletzungen, stationär im Spital versorgt werden. Insgesamt verletzten sich mehrere tausend Menschen pro Jahr in Österreich beim Rodeln.

Unzureichende Ausrüstung

Kinder verletzen sich beim Rodeln am häufigsten. Fast die Hälfte der Rodelunfälle passieren Kinder. Sie benützen meist einen Plastikbob, statt dem normalen Rodel. “Ein kaum steuerbarer Plastikbob hat am Berg nichts verloren”, betont Martin Pfanner vom KFV. „Beim Rodeln ist, wie bei anderen Sportarten auch, auf geeignete Ausrüstung zu achten”, so Pfanner weiter. Für Martin Pfanner sollte auch jeder, der auf den Rodel steigt, einen Helm anziehen. Eine Skibrille sollte laut den Experten ebenfalls getragen werden. “Durch das Bremsen bekommt man den wegspritzenden Schnee in die Augen und ist dann für einen Moment abgelenkt”, erklären die Experten.