Sicher auf Tour

Es hat bereits Tradition, dass der Motorradclub „Mac Mountains Austria“ zu Saisonstart zu einer Segnung von Motorrädern und –fahrern lädt.

Nach der Begrüßung durch Stefan Rauch nahm der Bludenzer Franziskaner-Pater Guido die Segnung im Betriebsareal der früheren Baufirma Wucher in Ludesch vor. Bei der anschließenden gemeinsamen Ausfahrt von Ludesch über Satteins, Röns, Schnifis und Thüringerberg zurück nahmen rund 140 Bikerinnen und Biker mit ihren teils beeindruckenden Gefährten teil. Ob Oldtimer, Roller oder Trikes – alles was zwei, beziehungsweise drei Räder, einen Lenker und einen Motor hat – war dabei. Zurück in Ludesch spielte die örtliche Harmoniemusik zum Frühschoppen auf.