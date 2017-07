Riefensberg. Seit Frühjahr 2015 leitet Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach die Geschicke der Gemeinde Riefensberg. Wichtige Projekte wie die neue Gestaltung des Zentrums konnten bereits umgesetzt werden, andere sind noch in Planung. Ulrich Schmelzenbach setzt dabei auf Teamarbeit und möglichst wenig Bürokratie.

Wie geht es Ihnen nach zwei Jahren im Amt?

Schmelzenbach: Ich denke ich habe mich gut in der neuen Aufgabe eingefunden. Mein Alltag hat sich dadurch maßgeblich verändert. Die Anforderungen sind groß aber machbar. Die Teamarbeit ist dabei entscheidend. Ein sachliches und lösungsorientiertes Diskussionsklima im Vorstand sowie auch in der Gemeindevertretung ist dafür maßgeblich. Einstimmige Beschlüsse sind gerade in der Gemeindevertretung nebensächlich, die besten Argumente sollen sich durchsetzen. Auch bei schwierigen Projekten ist die Gemeindevertretung durchsetzungsfähig und gibt eine klare Richtung vor. Der Dialog mit den Bürgern erfolgt über die Gemeindevertreter, Ausschüsse werden nur projektbezogen auf Zeit installiert. Wir konnten wichtige Projekte wie z.B. Dorfplatzgestaltung, Spielplatz, neue Bankstelle usw. in relativ kurzer Zeit umsetzen. Das gibt Mut für weiteres.

In welche Richtung sollte sich Riefensberg entwickeln?

Schmelzenbach: Riefensberg soll sich weiterentwickeln und human wachsen. Die Jungen sollen leistbaren Wohnraum vorfinden, die ältere Generation bei Bedarf bestmöglich betreut werden. Die Handwerksbetriebe sollen Möglichkeiten zur Entwicklung haben, gleichzeitig müssen wertvolle landwirtschaftliche Flächen nach Möglichkeit freigehalten werden.

Welche Themen beschäftigen Sie derzeit am meisten?

Schmelzenbach: Wir beschäftigen uns derzeit intensiv mit der Wiederherstellung der L22 Gschliefstraße. Weiters erweitern wir gerade unsere Geh- und Radwege, um gesunde und ökologische Mobilität zu fördern. Die Aufrüstung von Wanderwegen zu Premiumwanderwegen ist in vollem Gange. Die Erweiterung der Juppenwerkstatt soll ab Herbst dieses Jahres zur Umsetzung kommen. Wichtige Kanalbauten werden derzeit geplant und kommen Anfang 2018 zur Umsetzung. Die Sanierung des Schulcampus Hittisau im Schulerhalterverband stellt unsere Gemeinde derzeit vor eine große Herausforderung.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft?

Schmelzenbach: Eine der größten Herausforderungen sehe ich in der Entbürokratisierung der Verwaltung. Dafür braucht es Mut und Rückgrat in der Politik auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene. Verfahren müssen beschleunigt und vereinfacht werden. Die Gemeinden des Bregenzerwaldes haben mit der Gründung der Baurechtsverwaltung Bregenzerwald einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Wir Gemeinden arbeiten zusammen um selbstständig bleiben zu können.

Was macht die besondere Lebensqualität in Riefensberg aus?

Schmelzenbach: Riefensberg hat eine intakte Infrastruktur. Ein soziales Miteinander zwischen Jung und Alt ist selbstverständlich. Weiters bietet dieser Ort eine intakte Kulturlandschaft vom Weißachtal bis ins Kojental. Viele Bürger finden in der aktiven Vereinslandschaft sinnvolle Beschäftigung und leisten ihren Beitrag für das Gemeinwohl.

Haben Sie einen Lieblingsort in Ihrer Heimatgemeinde?

Schmelzenbach: Auf dem Kojen habe ich eine herrliche Aussicht über unsere Heimatgemeinde und betrachte „das Ganze“.

Steckbrief

Zur Person

Name: Ulrich Schmelzenbach

Geburtsjahr: 1980

Familienstand: in einer Partnerschaft

Beruf: Bürgermeister

Wohnort: Riefensberg

Hobbys: Musikverein, Wandern, Langlaufen