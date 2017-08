Sich wehren lernen

Dornbirn. Neben dem klassischen Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche der am 15. September 2017 wieder startet, bietet der Judoclub Dornbirn im Herbst einen speziellen Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen an. Unter dem Motto: „Du hast das Recht, den Mut und die Kraft, Dich zu wehren!“ lernt man in Gruppen mit circa 25 Teilnehmern (ab 12 Jahren) an drei Abenden, wie man sich mit einfachen aber wirkungsvollen Abwehrtechniken gegen Übergriffe zur Wehr setzt. „Das Selbstvertrauen wird gestärkt und man übt das Gelernte in der Stress-Situation anzuwenden. Außerdem lernt man den Umgang mit Pfefferspray und erhält zahlreiche Tipps zur Prävention, um gefährliche Situationen zu vermeiden“, erklärt Reinhold Böhler, Obmann vom Judoclub Dornbirn. Die Kurse finden jeweils in der Mittelschule Bergmannstraße (Musikmittelschule) statt.

Veranstaltungstipp: Herbstkurse Judoclub Dornbirn

Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen

Herbstkurse 2017 – Termine: Kurs 1 am 13.9., 20.9. und 27.9

Kurs 2 am 4.10, 11.10. und 18.10.

Jeweils von 18.15 bis 19.45 Uhr

Wo: Mittelschule Bergmannstraße, Nachbauerstraße 1, 6850 Dornbirn

Für den Kurs werden bequeme Kleidung, Socken oder Hallenschuhe empfohlen.

Kursbeitrag 25 Euro

Kontakt: Thomas Wagner, Tel.: 0664 32 30 973 oder selbstverteidigung-judoclub-dornbirn@gmx.at

Anfängerkurs für Kinder (ab 6 Jahren)

Start: 15.9.2017 – jeden Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr

Ort Dojo Judoclub Dornbirn, Turnhalle des SPZ, Schulgasse 40, 6850 Dornbirn

Kurskosten bis Dezember: 50 Euro

Mitzubringen: vorerst nur T-Shirt und Turnhose

Kontakt: Mobil: + 43 (0) 676 490 7347, dornbirn@judo-vorarlberg.at, www.judo-dornbirn.at