Siamesische Zwillinge in Bangladesch erfolgreich getrennt

Die Zwillingsmädchen Tofa und Tahura nach der Operation - © AFP

Chirurgen in Bangladesch haben in einer komplexen Operation ein siamesisches Zwillingspaar getrennt. Nach Angaben der Ärzte war die neunstündige Operation am Dienstag (Ortszeit) ein “hundertprozentiger Erfolg”. Demnach waren dutzende Ärzte bei der OP anwesend, um die zehnmonatigen Mädchen Tofa und Tahura von einander zu trennen – sie waren an der Wirbelsäule und am Enddarm zusammengewachsen.