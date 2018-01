Shortcarver für Hittisauer Mittelschüler

Handwerkerzünfte unterstützten die Mittelschule Hittisau bei der Anschaffung von Skiern.

„Wir wollten, dass die Schüler ihre Skier selbst mitgestalten können“, so Zunftobmann Richard Bilgeri. Und so haben die Hittisauer Mittelschüler intensiv am äußeren Erscheinungsbild ihrer Shorcarver mitgearbeitet. Viele kreative Designvorschläge wurden abgegeben. Die Shortcaver wurden nach dem ausgewählten Siegerdesign gefertigt. Mit der Aktion unterstützen die Handwerkerzünfte Hittisau-Sibratsgfäll und Riefensberg-Krumbach den Schulsport an der Mittelschule Hittisau. Sport Gotthard übernimmt die Wartung und Einstellung der Carver.