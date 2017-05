Shoah-Mahnmal in Wien beschmiert

Das Mahnmal wurde beschmiert - © APA

Das Shoah Mahnmal am Wiener Judenplatz ist an zwei Stellen mit einem roten, nicht entzifferbaren Schriftzug beschmiert worden. Die Stadt hat daraufhin die Reinigung veranlasst, der Schaden sei inzwischen behoben, informierte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) am Mittwochnachmittag in einer Aussendung. Er kritisierte die Beschädigung des Denkmals scharf.