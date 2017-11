Shirin Neshat arbeitet an neuem Film "Dreamland"

Nach "Looking for Oum Kulthum", das bei den 74. Filmfestspielen Venedig Premiere gefeiert und in der Koproduktion mit der Wiener Coop99 dem westlichen Publikum eine Heldin der arabischen Musik nähergebracht hat, plant die iranische Filmemacherin Shirin Neshat einen neuen Film. "Dreamland" heißt der Streifen, in dem es um iranische Frauen in den USA gehen wird.

“Der Film handelt um iranische Frauen, die wie Außerirdische vom Mond in den tiefsten, weißen USA gelandet sind – in Texas, in Utah. Ich bin gereist und habe Geschichten zu diesem Kulturcrash gesammelt. Es wird eine surreale Mischung aus Realität und Erfindung, zwischen Wüste und Autobahn sein”, berichtete die 60-jährige Regisseurin im Interview mit der römischen Tageszeitung “La Repubblica” am Samstag.

Den Gedanken, wieder in ihre iranische Heimat zurückzukehren, in die sie seit 1996 nicht mehr gereist ist, hat Neshat überwunden. “Man kann nicht von Nostalgie leben, man muss voranschreiten. Doch ich liebe mein Land. Ich bin Iranerin und alles, was ich tue, ist von dieser Identität geprägt”, meinte die Künstlerin die in Marokko, Europa und in den USA gelebt hat. “Letztendlich ist meine Heimat New York, wo ich die meiste Zeit verbringe und wo mein Sohn zur Welt gekommen ist”, sagte die Künstlerin, die im Sommer ihr Debüt als Opernregisseurin bei den Salzburger Festspielen mit der “Aida” unter dem Dirigat von Riccardo Muti gefeiert hat.

Neshat sieht sich als Brückenbauerin zwischen westlicher und östlicher Kultur. “Im Westen denkt man noch, dass sich der Osten in einer Lage der Unterwürfigkeit, oder sogar der kulturellen Minderwertigkeit befindet. Das stimmt nicht. Das ist eine Phase des Erwachens. Das gilt zum Beispiel für den Iran, aus dem ich regelmäßig Informationen bekomme. Dort hat die Kultur die westlichen Modelle überwunden. Es gibt viel Bewegung im Film und in der figurativen Kunst”, berichtete Neshat.

“Wegen der Zensur entwickeln sich neue Formen des Dichtens, neue symbolische Welten, die jegliche Kontrolle umgehen. Das geschieht heute im Orient, in Russland und in Osteuropa”, so Neshat. “Kultur bleibt eine Form des Widerstands. Sie führt die Menschen dazu, die Angst zu vergessen und schafft Solidarität. Sie stellt die Autorität infrage”, so Neshat.

Die Regisseurin beobachtet auch den Skandal um den US-Filmmogul Harvey Weinstein. “Ich bin über die Frauen stolz, die den Mut zur Anzeige haben. Der Fall Weinstein hat einen klaren Machtmissbrauch ans Licht gebracht”, meinte Neshat. Man müsse jedoch auch in Bezug auf Verleumdungen achtgeben: “In dieser Hinsicht sind Medien und Sozialnetzwerke gefährlich. Beschuldigungen können nicht kontrolliert werden. Wer entscheidet, wen man als nächsten treffen wird? Das ist eine Frage, die sich im Westen, wie im Osten stellt”, so Neshat.