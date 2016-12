Shiffrin gewinnt auch zweiten RTL am Semmering

Shiffrin war auch am Mittwoch nicht zu schlagen - © APA

Mikaela Shiffrin hat das Double am Semmering geschafft. Die US-Amerikanerin setzte sich am Mittwoch auch im zweiten Ski-Weltcup-Riesentorlauf durch und triumphierte damit auch bei ihrem dritten Karrieresieg in dieser Disziplin auf österreichischem Boden.