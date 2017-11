Shiffrin deklassiert Konkurrenz im Slalom

US-Superstar holte sich im Slalom in Killington (USA) souverän den Sieg vor Petra Vlhova (+1,64) und Bernadette Schild (+2,67). Liensberger auf Rang 15.

Nachdem Superstar Mikaela Shiffrin im ersten Slalom der Saison in Levi von Petra Vlhova geschlagen wurde, wollte sie heute in Killington (USA) auf die Siegerstraße zurück – und dies gelang im ersten Durchgang perfekt. Die Amerikanerin deklassierte die Konkurrenz, die ersten Verfolgerinnen Wendy Holdener (+0,89) und Bernadette Schild (+1,29) lagen bereits weit zurück. Erfreulich aus Vorarlberger Sicht: Katharina Liensberger qualifizierte sich nach dem gestrigen 31. Rang heute als 28. für den zweiten Durchgang.

Liensberger mit starkem zweiten Lauf

Im zweiten Durchgang zeigte die junge Vorarlbergerin dann einen nahezu perfekten Lauf und verbesserte sich am Ende bis auf den starken 15. Rang. In weiterer Folge schieden Kirchgasser, Brunner und Truppe aus. Bevor die besten 10 ins Rennen gingen, gelang auch Katharina Gallhuber ein sehr guter Lauf – am Ende stand der 6. Rang zu Buche.