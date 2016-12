Shiffrin zeigte wieder ihre Klasse - © APA (Expa/Pucher)

Mikaela Shiffrin hat das Double am Semmering geschafft. Die US-Amerikanerin setzte sich am Mittwoch auch im zweiten Ski-Weltcup-Riesentorlauf durch und triumphierte damit auch bei ihrem dritten Karrieresieg in dieser Disziplin auf österreichischem Boden. Auf Platz zwei und drei fuhren die französische Disziplin-Führende Tessa Worley (+0,15) und die Deutsche Viktoria Rebensburg (+0,18).