Sherlock Holmes im Frastner Ried

Der Naturvielfalt auf der Spur: Im Rahmen des Projekts Moordetektive begeben sich Schüler der Mittelschule Frastanz mit ausgebildeten Biologen ins Frastanzer Ried, um die Vielfalt und den Wert der heimischen Natur zu entdecken und festzuhalten.

Als eine von vier Vorarlberger Schulen ist die VMS Frastanz seit 2014 am Projekt Moordetektive beteiligt. Viermal im Schuljahr wird ins Frastanzer Ried ausgerückt. Die jüngsten Moordetektive der Klasse 2b der Mittelschule Frastanz begeben sich mit der ausgebildeten Biologin Anna Waibel vom Ökologieinstitut des Landes ins Ried. Unterwegs werden Fernrohre ausgepackt, um die Natur unter die Lupe zu nehmen.

Mit viel Fingerspitzengefühl wird die Vielfalt und der Wert heimischer Natur vermittelt und gleichzeitig praktische Naturschutzarbeit durch die Schüler geleistet. So wird im Mai der Japanknöterich mit Wurzel entfernt, weil die schnellwüchsige Problempflanze sonst andere geschützte Pflanzen verdrängt. Im Juni begibt sich die Klasse nochmal ins Ried. Dabei suchen die Schüler die Sumpfgladiolen als wichtige Zeigerpflanzen auf und zählen sie. In den Folgejahren zählen die nächsten Moordetektive ebenso nach. So helfen die Schüler, den Bestand der Sumpfgladiole über einen Zeitraum von zehn Jahren zu messen und daraus wichtige Schlüsse zu ziehen. „Daher wird das Projekt auch durch den Vorarlberger Naturschutzfond gefördert“, erklärt Waibel.