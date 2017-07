Shanghai-Disziplinenranking: Vetmeduni Wien auf Rang acht

Insgesamt fanden 15 heimische Unis mit einzelnen Disziplinen den Weg in die kürzlich veröffentlichte Rangliste. Die Veterinärmedizinische Uni Wien ist die einzige österreichische Hochschule, die es in einer Disziplin unter die Top-Ten geschafft hat. Unter den besten 50 in der jeweiligen Disziplin rangieren die Technische Universität (TU) Wien mit den drei Fächern Fernerkundung (20. Platz), Wasserwirtschaft (38) und Instrumentierungswissenschaften (39), die Medizin-Universität Wien mit den zwei Disziplinen Pharmazie (25) und Medizintechnik (29), die Montanuniversität Leoben mit den zwei Fächern Bergbautechnik und Metallurgie (jeweils Rang 34), die Universität Wien in Mathematik (37) und Kommunikation (41).

Mit zumindest einer Disziplin unter die Top-100 geschafft haben es weiters die Universität für Bodenkultur (Boku) Wien mit Agrarwissenschaften (51-75; ab dem 50. Platz wird nur noch in Rang-Gruppen gereiht), die Uni Wien mit Umweltforschung (51-75), die TU Wien mit Informatik (51-75) und Metallurgie (76-100), die Medizin-Uni Wien mit den beiden Disziplinen Humanbiologie und Klinische Medizin (jeweils 76-100), die Medizin-Uni Innsbruck mit Medizintechnik (76-100) und die Uni Graz mit Pharmazie (76-100).

Besonders stark vertreten ist Österreich in den Fächern Biologie und Humanbiologie, wo sich jeweils acht heimische Universitäten einen Platz unter den besten 500 gesichert haben. Jeweils sechs österreichische Unis unter den Top-500 gibt es zudem in Pharmazie und Chemie.

Die ersten Plätze gingen – wie schon bei den Rankings ganzer Hochschulen – vorrangig an US-amerikanische Universitäten, heuer belegten sie 32 der 52 ersten Plätze, gefolgt von China mit acht und den Niederlanden mit fünf ersten Plätzen. Internationaler Spitzenreiter ist die amerikanische Harvard University, die in 15 Fächern den ersten Rang belegt.

In dem Ranking wurden über 4.000 Unis verglichen. Bewertet wurden die einzelnen Disziplinen primär nach der Forschungsleistung. Kriterien waren unter anderem die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten in den Top-Journalen des jeweiligen Fachs, Zitierungen dieser Arbeiten, der Anteil von Arbeiten in internationaler Ko-Autorenschaft sowie renommierte Auszeichnungen.

