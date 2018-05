Shakespeare zieht es diesen Sommer ins Tal

Am Fuß des Muttersbergs kommt in diesem Jahr das bekannte Stück „Ein Sommernachtstraum“ zur Aufführung. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr Hinterplärsch. Die Premiere findet am 2. August um 21 Uhr statt.

Einige Höhenmeter tiefer, dafür rund sechs Grad wärmer präsentiert sich Shakespeare am Berg in diesem Sommer. Hatte das Ensemble in den vergangenen drei Jahren die Arena auf dem Muttersberg bespielt, so zieht es das beliebte Open-Air-Theater heuer an den Fuß des Bludenzer Hausbergs. In Hinterplärsch – einigen Kulturinteressierten in der Region sicherlich als Spielstätte des Woodrock-Festivals bekannt – werden wieder beeindruckende Kulissen gebaut. Ab 2. August wird dann neuerlich ein eindrucksvolles Theatererlebnis geboten. Wie schon am Berg bietet auch der neue Spielort den Besuchern eine urige Atmosphäre inmitten der Natur mit dem Vorteil der bequemeren Erreichbarkeit und ein paar Wohlfühlgraden mehr.

Frischer Blick auf Altbekanntes

Das Team von Shakespeare am Berg rund um den Feldkircher Autor und Regisseur Thomas Welte steht bereits in den Startlöchern und freut sich auf die neue Theatersaison unter freiem Himmel. Zum inzwischen vierten Mal kommen die Zuschauer in Bludenz dabei in den Genuss eines unterhaltsamen Abends, der einen frischen Blick auf vermeintlich Altbekanntes gewährt. Auf dem Programm steht in diesem Jahr „Ein Sommernachtstraum“.

Das Stück gehört zu den meistgespielten Werken Shakespeares. In den englischsprachigen Ländern ist es ein Klassiker für Schul- und Laientheaterinszenierungen. Die Komödie, die vermutlich 1595 oder 1596 geschrieben bzw. vor 1598 erstmals aufgeführt wurde, spielt im antiken Athen und in einem an die Stadt angrenzenden verzauberten Wald. Sie umfasst die erzählte Zeit von drei Tagen und Nächten und handelt von den Umständen der Hochzeit eines Herrscherpaares. Dabei geht es hoch her – die Feenwelt im Aufstand, die Menschenwelt im Zwist. Mittendrin ein böser Troll. Und dieser sorgt für wilde Verwirrungen in beiden Welten.

Feen, Menschen und ein Troll

Der Schwerpunkt der diesjährigen Shakespeare am Berg-Produktion liegt auf den vier Liebenden, die im Dickicht einer übersättigten Gesellschaft straucheln und ihren ganz eigenen Weg herausfinden wollen. Dazu kommen die Feen, die Trolle und deren geheimnisvolles Treiben. Aber sind sie für Shakespeare nur Ausdruck einer fantastischen Parallelwelt oder spiegeln sie eigentlich unser seelisches Innenleben wider? Denn wer kennt sie nicht, die leisen Stimmen im Kopf, die jeden umtreiben und mehr verwirren, als einem lieb ist.

Kartenvorverkauf gestartet

Karten gibt’s im Vorverkauf bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen – Raiffeisenbanken und Sparkassen, V-Ticket, beim Tourismusbüro Bludenz in der Innenstadt sowie auf http://www.shakespeareamberg.at