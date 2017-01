SG Götzis setzte 2016 die Maßstäbe

Zum neunten Mal wurden die Leistungen der Vorarlberger Leichtath­leten bei Landesmeister­schaften in der Jahreswer­tung des VLV-Vereins-Cups zusammengefasst. Diese Wertung gliedert sich in die drei Kategorien Meister-Cup (Allgemeine Klasse, Unter 20/18), Nachwuchs-Cup (die Altersstufen Unter 16/14/12) und in den Masters-Cup (ab dem 35. Lebensjahr). Die SG Götzis zeigte sich in dieser Saison erneut in Hochform. Ihre Athleten eroberten zum vierten Mal in Folge den Sieg im Meister-Cup, und zum dritten Mal hintereinander triumphierten sie auch im Nachwuchs-Cup. Im Masters-Cup standen sie zudem eben­so zum dritten Mal in Folge als Dritte auf dem Podest. „Götzis als Heimstätte des größten Mehrkampfmeetings der Welt hat sich als Leicht­athletikhochburg etabliert.

Der Name Götzis bürgt für Leichtathletikqualität, und darauf sind wir sehr stolz“, führte Walter Joschika, Prä­sident der SG Götzis, aus. Die TS Lustenau verzeichnete Rang zwei im Meister-Cup und Platz drei im Nachwuchs-Cup. Die TS Gisingen, welche den VLV-Cup von 2008 bis 2012 für sich entschieden hat­te, folgte im Meister-Cup auf Platz drei. In der Nachwuchs­wertung belegte sie Rang zwei. Im Masters-Cup feierte der Verein „Im Wald läuft’s“ den Sieg in der Masterswertung und realisierte damit den vierten Triumph in Folge. „Wir sind stolz, dass wir die­sen Erfolg mit einer großen Läuferschar verwirklichen konnten. Aber wir gratulie­ren auch den Zweitplatzier­ten, denn ein Wettkampf ist nur interessant, wenn sich mindestens zwei gegensei­tig fordern und damit auch fördern“, erklärte Christian Meusburger von „Im Wald läuft’s“.

Auf Rang zwei folg­ten mit 94 Punkten Rück­stand die LSG Vorarlberg. Die Gesamtbilanz des Meister-Cups seit 2008 führt damit die SG Götzis mit sie­ben Siegen und zwei zweiten Rängen an. Es folgt die TS Gisingen mit zwei ersten, fünf zweiten und zwei dritten Rän­gen. Der ULC Dornbirn blickt auf vier dritte und einen zwei­ten Rang zurück. Die TS Luste­nau wurde ein Mal Zweite. In der Nachwuchswertung steht Gisingen mit fünf Siegen, ei­nem zweiten und zwei dritten Plätzen an der Spitze der Ta­belle. Die SG Götzis folgt mit drei Siegen und jeweils zwei zweiten Plätzen. Die TS Lus­tenau gewann ein Mal und wurde fünf Mal Zweite. Die TS Weiler eroberete einen zwei­ten und zwei dritte Ränge. Die TS Bregenz-Vorkloster holte je einen zweiten und dritten Rang. Die TS Rankweil wurde ein Mal Dritte.

LSG mit fünf Siegen voran

Im Masters-Cup führt die LSG Vorarlberg mit fünf Sie­gen, drei dritten und einem zweiten Rang die Tabelle an. Im Wald läuft’s folgt mit vier Mal Gold. Die TS Lauterach verzeichnete vier zweite und einen dritten Rang. Die SG Götzis wurde ein Mal Zweite und vier Mal Dritte. Der ULC Bludenz verzeichnete jeweils einen zweiten und dritten Rang, und die TS Hard blickt auf zwei dritte Ränge zurück. In der Gesamt-Medaillenbi­lanz der drei Wertungen führt Götzis mit 21 Podestplätzen (10/5/6) vor der TS Gisingen mit 17 Mal Edelmetall (7/6/4). Den dritten Rang nimmt die LSG Vorarlberg mit insgesamt neun Podiumsplätzen (5/3/1) ein.