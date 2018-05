Sexy Dessous-Shooting mit den Missen und Manfred Baumann

In aufregenden Dessous von Palmers wurden die 20 schönsten Frauen Österreichs in der Therme Geinberg von Starfotograf Manfred Baumann perfekt in Szene gesetzt.

Für das „Big“- Hairstyling war in diesem Jahr Christian Sturmayr und sein Team verantwortlich. Als Head of Make-up konnte Claudia Kriechbaumer von CAMBIO Beauty Academy gewonnen werden. Nachdem der Leica-Fotograf Manfred Baumann die Missen fotografiert hat, geht es weiter mit einem Fotoshooting in Paris, und danach zur Ausstellungseröffnung in Zürich. Den Sommer verbringt der Künstler in Amerika, wo er unter anderem seine Ausstellung “MUSTANGS” in der Leica Gallery in L.A. Beverly Hills eröffnen wird!

Straffes Programm Auch für die Missen bleibt das Programm die nächsten Tage straff, immerhin wird eine der 20 Finalistinnen am Samstag, den 1. September 2018 im Design Center in Linz zur neuen Miss Austria gekürt werden. Um für diese neue Aufgabe bestens gerüstet zu sein, absolvieren die Kandidatinnen in der Miss Austria Akademie unterschiedliche Workshops, Shootings und Trainings. Normalerweise ziehen immer Miss und Vize-Miss jedes Bundeslandes und 2 Online-Missen in die Miss Austria Akademie ein – heuer gibt es eine Ausnahmen: Miss Kärnten 2017 Jasmin Wedenig war mit ihren 17 Jahren letztes Jahr zu jung und deshalb darf sie heuer an der Miss Austria Wahl teilnehmen.