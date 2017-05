Sexverbrechen im Internet bestellt – Haft für Dänen

Insgesamt wurden ihm mehr als 340 Fälle zur Last gelegt, in denen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auf den Philippinen an live im Internet übertragenen Sexshows teilnahmen oder sexuell missbraucht wurden. Der Däne sah sich dies auf seinem Computer in seinem Haus von einem Vorort in Kopenhagen aus im Livestream an und bezahlte dafür. Die Verbrechen fanden dem Gericht zufolge zwischen 2011 und der Festnahme des Mannes im Februar 2016 statt. Als Beweismittel sicherten Datenexperten der dänischen Nationalpolizei Computerdaten, darunter Webchats, in denen der Mann verschiedene Sexakte in Auftrag gab.

Staatsanwältin Helene Braedder begrüßte, dass das Gericht die Beweise anerkannt habe. Mit dem Urteil sei ein “ungewöhnlich schwerer” Fall zum Abschluss gebracht worden. Der Verurteilte erwägt, in Berufung zu gehen, wie der Sender TV2 berichtete.

(APA/dpa)