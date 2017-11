Sexuelle Übergriffe: Vorwürfe in Schwedischer Akademie

Der Skandal um sexuelle Übergriffe und Belästigungen hat nun die renommierte Schwedische Akademie erreicht, die für die Wahl der Literaturnobelpreisträger zuständig ist. Die Zeitung "Dagens Nyheter" enthüllte, dass ein hochrangiger Kulturfunktionär über Jahre hinweg weibliche Mitglieder der Akademie, Mitarbeiterinnen und Angehörige von Akademiemitgliedern belästigt oder missbraucht haben soll.

Die Akademie beschloss nun am Donnerstagabend, alle Beziehungen zu dem Mann, welcher der Institution offenbar nahestand, zu kappen. Insgesamt 18 Frauen berichteten “Dagens Nyheter” diese Woche, wie sie von dem Mann, der zu den einflussreichsten Funktionären der schwedischen Kulturszene zählt, belästigt und in einem Fall sogar vergewaltigt worden seien. Seinen Namen nennt die Zeitung nicht, doch ist er nach ihren Angaben mit einer Schriftstellerin mit “engen Verbindungen zur Akademie” verheiratet.

In Stockholm betreibt er demnach eine Kulturstätte, die von der Akademie mitfinanziert wird und in der auch immer wieder Lesungen von Literaturnobelpreisträgern stattfanden. Vor allem dort sollen einige der Übergriffe stattgefunden haben, aber auch in Wohnungen in Stockholm und Paris, die ihm von der Akademie zur Verfügung gestellt wurden.