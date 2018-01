Sextett wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Feldkirch - Sechs Männer müssen sich in Feldkirch verantworten, sie sollen sich zu einem Prügelangriff verabredet haben.

Am Landesgericht Feldkirch müssen heute sechs Angeklagte wegen schwerer Körperverletzung Rede und Antwort stehen. Das Opfer wurde zwar nur leicht verletzt, doch war eine derartige Tat verabredet, gilt sie als schwer. Einer soll angestiftet haben, andere sollen Mittäter gesucht oder sonst wie mitgewirkt haben. Die Männer sind Türken oder türkischer Herkunft, zwischen 30 und 51 Jahre alt, teilweise zeigen sie sich geständig, zum Teil sagen sie gar nichts. Der als Anstifter Angeklagte beteuert seine Unschuld. Hintergrund des Angriffs ist eine komplizierte Familienangelegenheit und gekränkte Ehre.

Vermummt und bewaffnet

In Lustenau soll die Schlägertruppe am 20. März 2016 das Opfer abgepasst und mit Kanthölzern, einem Staubsaugerrohr und einer Eisenstange geschlagen haben. „Wie durch ein Wunder wurde das Opfer nicht schwer verletzt“, so die Staatsanwältin. Bei der Tat waren die Männer laut Strafantrag vermummt, beziehungsweise maskiert. Der Prozess wurde bis 18 Uhr anberaumt, wie lange er tatsächlich dauert, ist offen.