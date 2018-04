Sex-Geheimtipp! Kennst du schon die X-Stellung?

Lust auf ein bisschen Inspiration? Mit der X-Stellung ist der Spaß im Bett vorprogrammiert.

Wer die klassische Missionarsstellung langweilig findet, kennt sicherlich noch nicht die X-Stellung. Diese Stellung soll ein wirklich intensives Gefühl bereiten, denn der Mann kann dabei ungewöhnlich tief eindringen. So funktioniert’s: Die Frau liegt auf dem Rücken und streckt die Beine hoch. Während der Mann vor ihr kniet, hebt sie ihr Becken an. Nun überkreuzt die Frau ihre Beine in der Luft und legt ihre Füße auf die Schultern des Mannes. Diese Stellung soll hervorragend für Männer mit kleinem Penis sein.