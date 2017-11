Sex and the City: Wird Kidman die neue Samantha?

Nach dem Ausstieg von Kim Cattrall suchen die Produzenten der Filmreihe nach einer neuen Samantha. Schauspielerin Nicol Kidman soll angeblich eine heiße Kandidatin für die Rolle sein.

Die Original Samantha Kim Cattral selbst soll vorgeschlagen haben, die Rolle neu zu besetzen. “Die Produzenten und Sarah Jessica Parker wollen Nicole Kidman, so einfach ist das”, gab ein Insider an. “Sie suchen nach einem riesigen Namen, der in Kim Cattralls Fußstapfen tritt.”