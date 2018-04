Seselj sorgte für Skandal im serbischen Parlament

Der serbische Ultranationalist Vojislav Seselj, der erst unlängst vom UNO-Kriegsverbrechentribunal zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, hat am Mittwoch für einen diplomatischen Skandal im serbischen Parlament gesorgt. Seselj, der trotz der Verurteilung weiter Abgeordneter ist, versuchte, eine kroatische Fahne zu zerreißen.

Die Flagge wurde anlässlich des ersten Besuchs des kroatischen Parlamentspräsidenten Gordan Jandrokovic in Belgrad im Parlament aufgestellt. Seselj beschimpfte die kroatische Parlamentsdelegation laut in der Parlamentslobby.

Die kroatischen Parlamentarier hätten daraufhin ihren Besuch in Belgrad abgebrochen, meldete der TV-Sender “N1”. Die Entscheidung sei nach einem Gespräch von Jandrokovic mit dem kroatischen Premier Andrej Plenkovic gefasst worden, berichtete der Sender. Die Delegation trat noch am Mittwoch die Heimreise an. In Zagreb soll es nach der Rückkehr eine Pressekonferenz geben.