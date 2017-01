Serieneinbrecher in Tirol gefasst: Über 100 Mal zugeschlagen

Fünf Verdächtige sind in U-Haft - © APA (Symbolbild)

Fünf mutmaßliche Mitglieder einer international agierenden Einbrecherbande, die allein in Österreich rund 100 Mal zugeschlagen haben sollen, sind zu den Weihnachtsfeiertagen in Salzburg dingfest gemacht worden. Wie die Tiroler Ermittler am Freitag berichteten, soll die aus dem norditalienischen Raum agierende Gruppierung u. a. auch in Bayern und der Schweiz operiert haben.